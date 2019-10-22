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Malatya'da Benekli Anadolu Semenderi görüldü

Malatya’da, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan Benekli Anadolu Semenderi görüldü.

Malatya'da, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan Benekli Anadolu Semenderi görüldü.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu bahçesinde, yağmur sonrasında endemik tür ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Benekli Anadolu Semenderi görüldü. Bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Yasin Demiral, “Yağışlı günlerde ortaya çıkar diye biliyoruz. Zararsız bir hayvandır. Çayırlı, otlu, sulak ve nemli yerlerde bulunur” ifadelerini kullandı.


Okul Müdürü Mehmet Yasin Demiral'ın Benekli Anadolu Semenderi bir tabağa almasından sonra Malatya Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiği kaydedildi.

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