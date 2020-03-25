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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Olay, dün akşam İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volkan M. ile S.D. arasında küfürleşme sonrası başladığı ileri sürülen kavgada taraflar bıçakla birbirine saldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Volkan M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, S.D. hastanedeki tedavisi sonrasında polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Volkan M.'nin cenazesinin Akçadağ ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

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