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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya’da eğlence merkezi çıkışında iki kişi arasında yaşanan bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da eğlence merkezi çıkışında iki kişi arasında yaşanan bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay,Cezmi Kartay Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra B.D. ile ismi öğrenilmeyen arkadaşı arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitleri yerlerine 2 bıçak darbesi alan B.D. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri olayın gerçekleştiği caddede incelemede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan B.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri B.D.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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