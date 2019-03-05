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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halfettin Mahallesi İyiliksever sokak üzerinde Ö.T.Ç. (51) ile M.E. (24) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Ö.T.Ç. karnının sol kısmına M.E. ise bacaklarına aldığı beş bıçak darbesi sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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