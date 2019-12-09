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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; M.S.R. (20), M.T.Ç. (17) ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavga da M.S.R., M.T.Ç. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri olayın şüphelilerini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.

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