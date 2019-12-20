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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba ve Zaviye Mahalleleri'nde meydana gelen 2 ayrı bıçaklı kavgada, aldıkları bıçak darbesi sonucunda E.G. ile S.C. yaralandı. Yaralılar E.G. ile S.C. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Melekbaba Mahallesi Yuva Sokak'taki olayın şüphelisi olduğu iddia edilen R.Ş. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Zaviye Mahallesi Taha Sokak içerisinde meydana gelen olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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