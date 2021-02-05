İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden yapılan bir cep telefonu ticaretinden dolayı D.Y.'den alacaklarını istemek üzere M.Ç. beraberindeki 3 kişi ile birlikte D.Y.'nin Nene Sokak'ta bulunan ikametine gitti. Burada yapılan görüşme kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, D.Y. ile yanındaki bir kişi aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.