Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da esnaf müşteri arasında yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; esnaf olan A.A. ile müşteriler Ü.C.,M.Y. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavga da A.A. ile Ü.C. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda M.Y. ise darp neticesinde yaralandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.