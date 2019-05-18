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Malatya'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya’da kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Millet Meydanı alanında iki grup arasında iddiaya göre kız melesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.E., E.B., M.Y. ile Ü.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken, yaralı şahıslardan M.E., E.B., M.Y. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralı Ü.T. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan bir kişinin taburcu edildiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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