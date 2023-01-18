Malatya'da bin 68 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Malatya'da 2022 yılı içerisinde meydana gelen bin 68 hırsızlık olayı aydınlatılırken, olayların failleri olarak gözaltına alınan bin 154 zanlıdan 311'i tutuklandı.

Malatya, kent genelinde 2022 yılında meydana gelen ikamet, işyeri, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri bin 68 hırsızlık olayını aydınlatırken, bin 154 zanlıyı ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 311'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 136 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili Valilikten yapılan açıklamada bir önceki yıla göre hırsızlık olaylarında büyük düşüş yandığı belirtildi.

Açıklama da, evden hırsızlık olaylarında 2022 yılında yüzde 76,5, işyerinde hırsızlık olaylarında ise yüzde 82,4 aydınlatma oranı ulaşılarak ülke ortalamasının üzerinde bir başarı sağlandığı kaydedildi.