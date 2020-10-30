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Malatya'da bin 928 hasarlı evin yıkımı gerçekleşti

24 Ocak günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya’da hasarlı olan bin 928 evin yıkımları gerçekleştirildi.

24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da hasarlı olan bin 928 evin yıkımları gerçekleştirildi.


Sivrice depreminden en çok etkilenen illerin başında yer alan Malatya'da ağır hasarlı evlerin yıkımları sürüyor. Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünce tespiti yapılan ağır hasarlı yerleşim yerlerinin yıkımına deprem sonrası başlanıldı. Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen ağır hasarlı konutların yıkımları belli bir plan çerçevesinde sürüyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre deprem sonrası bugüne kadar Malatya'da bin 928 konutun ve çeşitli müştemilatın yıkımları gerçekleştirildi. Alınan çevre güvenlik önlemleri kapsamında son olarak eski AK Parti Binası ile Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan binaların yıkımı gerçekleştirildi.


Akpınar Mahallesinde de ağır hasarlı apartmanların yıkım işlemleri sürerken, bölgedeki cadde ve sokaklarda bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapalı durumda bulnuyor.

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