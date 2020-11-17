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Malatya'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.

Malatya'da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.


Bunun üzerine çalışma yapan ekipler şüpheli aracı Darende ilçesi'nde durdurdu.


Araçta yapılan aramalarda 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirilirken, şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan işlem yapıldı.

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