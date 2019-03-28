Malatya'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Malatya'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olan 6 bin 594 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve nakline yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde yapılan operasyonda bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olan 6 bin 594 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, sorguları tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.