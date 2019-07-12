İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da 'bir bayrak da sen as' kampanyası

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Avrupa yolculuğunda şehri havaya sokmak ve desteğini arkasına almak amacıyla ’bir bayrak da sen as’ kampanyası başlattı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Avrupa yolculuğunda şehri havaya sokmak ve desteğini arkasına almak amacıyla 'bir bayrak da sen as' kampanyası başlattı.


Kampanyanın ilk gününde İnönü Kapalı Çarşısı önüne dev sarı-kırmızılı bir bayrak asıldı. Kampanya ile ilgili konuşan esnaf Oğuzhan Kıyançiçek, tüm esnafların destek vermesi çağrısında bulundu.


Yeni Malatyaspor'a Avrupa yolunda başarılar dileyen Kıyançiçek, "Kampanyanın startı bugün verildi. Bu kampanya dahilinde şehrin meydanına dev bir bayrak astık. Tüm Malatyalı esnafların ve hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Yeni Malatyasporumuza Avrupa yolunda başarılar dileriz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.