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Malatya'da bir işyerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Malatya’da bir işyerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Malatya'da bir işyerine silahlı saldırıda bulunuldu.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucunda iş yerinin camlarına kurşun isabet ederken,ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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