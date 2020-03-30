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Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi karantina altına alındı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi karantina altına alındı.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 30 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” denildi.


Bu arada, Darende ilçesinde Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinde Eğnir Mahallesi de korona virüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmıştı.


Böylece resmi açıklamaya göre Malatya'da 3 ilçede 3 mahalle karantina altına alınmış oldu.

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