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Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’da bir mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da bir mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının tespit edildiği ifade dildi. Açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19 Ekim 2020 tarihi saat 15.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

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