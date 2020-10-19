Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya'da bir mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının tespit edildiği ifade dildi. Açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19 Ekim 2020 tarihi saat 15.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.