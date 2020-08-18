Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı

Malatya'da bir mahalle ve bir mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Mahalle ile mezra, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde korona virüs vakalarının arttığı Kuluncak ilçesindeki Karıncalık Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi Levenge Mezrası, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca 14 gün süreyle karantina kararı alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahalle ve mezra giriş ve çıkışlarında önlem aldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca yapılan açıklamada, karantina süresince halkın zaruri ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.