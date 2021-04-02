Malatya'da bir mahalleye korona virüs karantinası

Malatya'da bir kırsal mahallenin, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi'nin 1 Nisan saat 22,00'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, “Vaka sayısının hızlı bir şekilde artması ve Mutant Covid-19 tespit edilmesi neticesinde salgın riskini arttıracağı değerlendirilmektedir. Bu nedenli salgının yayılım hızının önüne geçmek, ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla İlçemiz Kıyıcak Mahallesine giriş çıkışların acil sağlık ihtiyaçları hariç olmak üzere 1 Nisan 2021 tarihi saat: 22.00'den itibaren ikinci bir karara kadar 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince mahalleye giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Mahalleye giriş çıkış yasağının temininin sağlanabilmesi için mahalle girişinde sürekli görev yapmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığınca personel görevlendirilmesine, tüm temel ihtiyaçların Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile karşılanmasına, karara muhalefet edenler hakkında kolluk kuvvetlerince 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddelerinin uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.