Malatya'da bir saat içerisinde üç ayrı noktada çatı çöktü

Malatya'da kar yağışı nedeniyle bir saat içerisinde üç ayrı noktada çatı çökme olayı meydana geldi. Yaralananın olmadığı olaylarda maddi hasar oluştu.

Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan Malatya'da kar kaynaklı çatı çökme haberleri gelmeye devam ediyor. Kent merkezinde aralarında Hamidiye Mahallesi Mücelli Caddesi'nin de bulunduğu üç ayrı noktada bir saat içerisinde çatılar çökerken, olaylarda şans eseri yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği olaylarla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.