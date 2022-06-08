Malatya'da bir şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu

Malatya'da bir şahıs cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan Abdulgaffar Camii'nin tuvaletine giden bir esnaf, kapıyı açtığında tavana iple aslı bir kişi ile karşılaştı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. U.Ö. (34) isimli şahsın, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İlk bulgulara göre, intihar olarak değerlendirilen olayda şahsın cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.