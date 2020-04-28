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Malatya'da bir şahıs kayınpederi tarafından vuruldu

Malatya’da kayınpederi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da kayınpederi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı merkez Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ulukaya sokak içerisinde meydana gelen olayda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı S.U. kayınpederi B.C. tarafından silahla açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayın şüphelisi B.C. olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayın duyulmasının ardından akraba olan tarafların yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri hastane de geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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