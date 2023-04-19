Malatya'da bir sanayi kuruluşu, işçileri için konteyner kent kurdu

Deprem bölgesi Malatya'da Mimsan Grup, işçilerin aileleri ile kalabileceği bir konteyner kent kurdu. 130 konteynerin bulunduğu kampüste 500'e yakın çalışan ve aileleri yaşıyor. Bu süreçte işçi kaybı yaşamamak için elini taşın altına koyan firma, yeni istihdamlar için de yetiştirilmek üzere kaynakçı, termik santral operatörü gibi alanlarda personel alımı yapacak.

Malatya'nın öncü sanayi kuruluşlarından Mimsan Grup, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya Yeşilyurt'ta bulunan fabrikasının arazisine çalışanlar için 130 konteynerlik yerleşim alanı kurdu. Mimsan çalışanları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 500 kişinin barınma ve yemek ihtiyacının karşılandığı prefabrik kampüste aynı zamanda çocuklar için psikososyal destek de sağlanıyor.

Çocuklar unutulmadı

Mimsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından fabrikada yöneticiler ile bir araya gelip kriz masası kurduklarını ve toplantı esnasında ikinci büyük depreme yakalandıklarını ifade etti. Depremler sonrasında mevcut birçok termik santral şantiyesinde bulunan konteyner yapıların hızla Malatya'ya kurulması için girişimlerde bulunduklarını söyleyen İlhan, çalışanları aileleri ile birlikte güvenli yapılar olan fabrikalarında topladıklarını da belirtti. Yaklaşık 15 gün gibi bir zaman süresince de fabrikanın çalışan ve ailelerin barınmasında kullanıldığını ifade eden İlhan, sonrasında ise fabrika alanına konteyner kampüs kurduklarını ve personelin ailesi ile buralara yerleştiğini ifade etti. Konteyner kentte çocuklar için, ana okulu, çocuk parkları gibi her ayrıntı da düşünüldü.

Personelin yüzde 80'i geri döndü

İlk andan itibaren depremzedeler için de sahada olduklarını belirten İlhan, “İlk günden itibaren hamdolsun çorbamız kaynıyordu, hem kendi çalışanlarımıza hem de depremzedelere olabildiği kadar AFAD koordinesinde yemek ulaştırmaya çalıştık. Sonrasında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Depremden 20 gün sonra konteyner kampüsümüz faal haline geldi. Dışarıya göç eden çalışanlarımızın yüzde 80'ini toparlayabildik. Çünkü bizim personelimiz teknoloji ürettiği için dışarıda rahatlıkla iş bulabilecek kapasitede. Bizler de bunun önüne geçmek adına hızlı hareket ettik ve birçoğunu toparlayabildik” dedi.

Fabrika alanında kurdukları konteyner kampüste tüm personeli aileleri ile birlikte misafir ettiklerini ve tüm ihtiyaçlarını da karşıladıklarını ifade eden İlhan, halen il dışında olan ya da iş arayan herkese de çağrıda bulunarak kapılarının açık olduğunu söyledi.

“Kampüsümüzde yeteri kadar yer var”

Yeni istihdam edilecek personelin de aileleri ile birlikte barınma ihtiyacının karşılanacağını söyleyen İlhan, “Bizim personelden dışarıya gitmiş olan veya dışarıda bulunup da burada iş bulamama kaygısı yaşayan tüm teknik personele kapımız sonuna açık. Kampüsümüzde yeteri kadar yer var, imkan var. Kapımız da imkanlarımız da yüreğimiz de her zaman açık” şeklinde konuştu.

Konteynerlerinde insani yaşam konforlarını en iyi şekilde düşündüklerini ve kalacak ailelerin rahatlığı noktasında da ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirten İlhan, Malatya ve il dışında iş arayan herkese çağrıda bulunarak her konuda yardımcı olunacağını sözlerine ekledi.