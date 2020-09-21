Malatya'da bisikletli denetim

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bisikletli denetim ile destek oluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “ Avrupa Hareketlilik Haftasının amacı, kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın teşvik edilmesidir. Bu kapsamda motorlu bireysel araç kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır.

2002 yılından bu yana kutlanan ve her yıl farklı bir tema seçen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması ise ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik'. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye'de de birçok belediye düzenlemiş oldukları etkinliklerle haftaya destek oluyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri de denetimlerini 22 Eylül Salı günü motorlu araçlar yerine bisikletlerle gerçekleştirecek” denildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen program, 22 Eylül Salı günü saat 09.00'da Büyükşehir Belediyesi önünden start alacak.

Program kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Belediye önünden bisikletler ile denetime çıkacaklar.