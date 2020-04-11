İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Malatyalılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan ve Dün gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan soka çıkma yasağı nedeniyle bu gün Malatya sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.