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Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Malatya’da saat 20.

Malatya'da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama yarın sabah 10.00'a kadar devam edecek.


Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, Malatya'da vatandaşların evlere dönmesinin ardından sokak ve caddeler boşaldı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.


Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Uygulama 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:00'a kadar, 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 22:00'den 23 Kasım 2020 Pazartesi saat 05:00 aralığında uygulanacak.

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