Malatya'da cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanıyor

Hijyen çalışmalarına büyük önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, cadde, sokak ve meydanları ilaçlı sularla yıkıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan cadde, sokak ve meydanların temizliğini ekiplerimiz gece gündüz çalışarak yapmaktadır. Sayın Başkanımızın temizlik ve hijyene ne kadar önem verdiğinin bilinciyle hareket ederek, Malatya'yı temizlik ve hijyen noktasında sorunsuz bir şehir haline getirmek için gece ve gündüz aralıksız bir şekilde çalışan ekipler oluşturduk. Bu kapsamda ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalar yürütmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günlerde bile ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmekteler. Salgınla mücadele ettiğimiz böylesine zorlu bir süreçte vatandaşlarımızın özellikle çöplerini 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarı bırakmaları gerekmektedir. Hijyen ve temizlik konularında başarılı olabilmek için yapmış olduğumuz çalışmalara vatandaşlarımızın da kurallar riayet ederek bizlere destek vermesi gerekmektedir” dedi.