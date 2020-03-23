İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi

Malatya’da korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.

Malatya'da korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da yatsı ezanının ardından korona virüs salgınına karşı ve hastaların şifa bulması için dua edildi.


Kent merkezindeki Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de diğer camilerde olduğu gibi dua edildi. Aynı zamanda vatandaşların evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.