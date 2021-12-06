Malatya'da çarpışan 2 araç refüje çıktı: 2 yaralı

Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araçlar refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen E.Y. idaresindeki 44 ACM 513 plakalı Ford marka kamyonet, A.K. yönetimindeki 44 AK 416 plakalı Mercedes marka otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar orta refüje çıkarak durabildi. Kazada, 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.