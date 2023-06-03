Malatya'da çarşı merkezinde kaldırımlardaki tezgahlar kaldırılıyor

Asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da kent merkezinde kaldırımlara kurulan çadır ve tezgahlar zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

6 Şubat depremi sonrası binlerce işyerinin yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Malatya'da esnaflar için geçici işyerlerinin bir bölümü teslim edilirken yeni alanların yapımı da sürüyor. Bu süreçte kent merkezinde özellikle yaya trafiğini aksatacak alanlara kurulan seyyar satıcı ve tezgahlarda zabıta ekiplerince kaldırılmaya başlanıldı. İnönü Caddesi valilik çevresi, kapalı çarşı civarı ve soykan parkı bölgesinde esnaf olmayan ve kaldırımlara tezgah açan seyyar satıcıların kaldırılması için zabıta ekipleri, polis ekipleri ile birlikte tahliye işlemine başladı. Bölgedeki bazı esnaflara ise geçici işyerleri teslim edilene kadar zaman tanınırken, özellikle kent merkezinde yaşanan görüntü kirliliği oluşturan manzaranın da önüne geçilmesi adına zabıta ekiplerinin bölgede çalışmalara devam edeceği belirtildi.