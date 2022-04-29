Malatya'da çay ocağında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da bir çay ocağında çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş yaralandı.

Olay, 15.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Ö.K. ve M.K. adlı kardeşlerin işlettiği çay ocağına H.G. ile O.G. adlı kardeşler geldi. Çay ocağını işleten kişiler ile müşteri olarak gelen H.G. ve O.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.G. silahla açılan ateşle, O.G. ise göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı kardeşlerden H.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.G. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanelerde tedavileri süren kardeşlerden O.G.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen biri pompalı tüfek olmak üzere 2 adet silah ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.