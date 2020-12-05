İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da ceddeler drone ile denetleniyor

Malatya ’da polis, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında drone ile denetim yaptı.

Malatya 'da polis, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında drone ile denetim yaptı. Malatya sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.


İnönü Caddesi, Soykan Parkı gibi meydanlar da sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sessizliğin hakim olduğu kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği meydan ve caddeler boş kaldı.


Yeni tıp korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamadan muaf kişilerin sadece dışarıda bulunduğu Malatya'da polis ekipleri de denetim yaparak sokakta olan kişilerin izin belgelerini inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.