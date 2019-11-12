Malatya'da cep telefonu dolandırıcılığı ile ilgili 2 zanlı tutuklandı, para ise dolandırılan şahsa teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç isimli şahsın 80 bin TL parası cep telefonu aranarak dolandırıldı. Dolandırıcılık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın failleri yakalandı. 2 şüpheli yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Bu olayda mağdur olan M.Ç isimli vatandaşın dolandırıcılara kaptırmış olduğu toplamda 80 bin TL değerinde para ve altın Afyonkarahisar ilinden gelen mağdur vatandaşa teslim edildi.