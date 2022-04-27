Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Malatya'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 13 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlılardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde muhtelif zamanlarda “ kasten yaralama, iş yerinde hırsızlık” gibi olaylara karıştığı belirlenen 13 zanlı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan, H.C., H.T., S.G., B.K., M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan iki ayrı çalışmada durumundan şüphelenerek durdurulan 4 şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ile 24 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken şehir gösteren mevkiinde 6 adet demir korkulukları çalan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.