Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verdi.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü. Hekimhan ilçesi ve çevresinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verdi. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması beklenirken, yetkililer ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.