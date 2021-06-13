Malatya'da çevreye duyarlı hizmetler devam ediyor

Başkan Gürkan, “Yapmış olduğumuz bu çalışma ile çevreye verilen zararların ve görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

“Toplanan atıklar düzenli depolama alanına gönderiliyor”

Çöplerin aktarma istasyonunda toplanarak düzenli depolama alanına taşındığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, "Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde toplanan çöpler ile evsel katı atıkları vahşi depolama alanlarına dökülüyor ve buralarda bertaraf ediliyordu. Bu alanlarda zaman zaman yangınların çıkmasına ve görüntü kirliliğine neden oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ilçelerimize aktarma istasyonları kurma çalışmalarımızı burada tamamladık. Aktarma istasyonuna gelen atıklar Büyükşehir Belediyemize ait olan Çöp Döküm Sahasına naklediliyor ve orada gerekli ayrıştırma işlemleri yapılmakta. Ayrıştırma işlemlerinin ardından kalan atıklar Kapıkaya bölgesindeki atık sahasına nakledilmektedir” dedi.

“Tesis dört ay gibi kısa bir sürede tamamlandı”

Pütürge İlçesi Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Pütürge ilçemizde daha önce çöplerimiz vahşi depolama şeklinde depolanıyordu. Bu şekilde hem çevreye zarar veriliyor hemde çevre kirliliğine neden oluyordu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşerek burada bir çöp aktarma istasyonu kurulması yönünde talebimiz oldu Sayın Başkanımız bu talebimizi olumlu karşıladı. Dört ay gibi kısa bir süre içerisinde bu tesis kuruldu. Pütürge ve Doğanyol ilçelerimize hizmet edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çevreye duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Pütürge ve Doğanyol ilçelerimize hizmet verecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı Belediyecilik anlayışı içerisinde özellikle bütün ilçelerimize arıtma tesisleri yaparken diğer taraftan da Katı Atık Aktarma İstasyonları'nın ilçelerimize yapılması noktasında da arkadaşlarımıza gerekli talimatları vermiştik. Bu bölgemize hizmet verecek olan katı atık aktarma istasyonumuz hizmete girmiş durumdadır. İlçe Belediyelerimizin bu alana getirdiği çöpler burada biriktirilerek belirli periyotlarla merkezdeki düzenli depolama alanına naklediliyor. Doğanyol ilçemizden günlük 3 ton, Pütürge ilçemizden ise günlük 5 ton olmak üzere toplam 8 ton evsel katı atık tesisimize gelmekte ve burada toplanan katı atıklar Belediyemize ait düzenli depolama alanına götürülerek gerekli ayrıştırmalar yapılmakta. Hem çevreye duyarlı olma noktasında enerji üretimi için kullanılacak olan atıklar ayrıştırılıyor geriye kalan atıklar ise Kapıkaya bölgesindeki düzenli depolama alanına götürülüyor. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile çevreye verilen zararların ve görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bu tesisimizin her iki ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.