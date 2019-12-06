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Malatya'da cezaevi firarisi yakalandı

Malatya’da cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Malatya'da cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 8 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak yatan 23 yaşındaki Ü.T. geçtiğimiz günlerde tedavi için getirildiği hastanede firar etti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmikartay Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede saklandığını belirlediği firarinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda cezaevi firarisi Ü.T. Akpınar Mahallesi Barbaros Sokak üzerinde yakalandı.



Emniyette ifadesi alınan cezaevi firarisi işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. Öte yandan kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 19 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

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