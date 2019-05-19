Malatya'da CHP'den 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Etkinliğe CHP Malatya İl başkanı Enver Kiraz, Eğitim İş sendikası Malatya şubesi yönetimi ve partililer katıldı. Çelenk sunumu saygı duruşu ve istiklal marşının ardından bir değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, “Bugün 19 Mayıs ‘ı kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk' ü anma altını çizerek söylüyorum Ulusak Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla Atatürk'ü şu anlamda anıyoruz, 19 Mayıs' ta Atatürk bu ülkede her şeyin aslında temelini atan, Samsun'a çıkarak ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlatan büyük bir lider, büyük bir devrimci büyük bir devlet adamıydı. Tabi bu günlerde mili bayramımızda öncelikle Atatürk' ü anlamak Atatürk ‘ü anma ile başlamamız gerekiyor. Bu anlamda düşündüğümüzde bu ülkede hiç bir milli bayramı Atatürk' ten soyutlayamayız. Gerek yaşadığı dönemde, gerekse vefatından sonra bu ülkedeki bütün çağdaşlaşma projelerinden bütün zaferlerde Mustafa kemal Atatürk' ün çizdiği yoldaki imzalar vardır. Dolayısıyla 19 Mayıs'ın 100. Yılında bir kez daha gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü şükranla minnetle anıyoruz" diye konuştu.