Malatya'da çiçekler açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığınca şehrin meydan, park, refüj ve yeşil alanlarında yürütülen çiçeklendirme çalışmaları sonucunda 157 bin adet çeşitli tür ve cinsten mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da havaların ısınması ile birlikte Malatya genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarına hız verildi. Çalışmalar sonucunda şehrin dört bir yanını çiçeklerle bezeyen Büyükşehir Belediyesinin şuana kadar sorumluluk alanı içerisinde bulunan meydan, park, refüj ve yeşil alanlarda çeşitli tür ve cinsten 157 bin adet çiçek dikimini gerçekleştirdiği ve çiçek dikim çalışmalarının Malatya genelinde devam edeceği belirtildi.

Spor aletleri ve oyun guruplarının bakımları yapılıyor

Malatya'yı rengarenk bir görünüme kavuşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sorumluluk alanı içerisinde bulunan çocuk parklarındaki oyun grupları ile spor aletlerinde de gerekli bakım ve tadilat çalışmalarını yaparak, çocukların ve spor severlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda oyun oynamaları ve spor yapmaları sağlanıyor.