Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor

Dünyada en fazla Türkiye'de, Türkiye'de ise en fazla Malatya'da üretilen kuru kayısının üreticileri kayısı ağaçlarının ilaçlamasına başladı. Bu yıl don tehlikesi nedeniyle endişeli olan üreticiler, yüksek rekolte için dua ediyor.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da kayısı üreticileri baharın gelişiyle beraber bahçeye inerek kayısı ağaçlarını ilaçlamaya başladı. Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yetiştiği Malatya'da kayısı ağaçlarının monilya hastalığı gibi zararlı etkenlere karşı ilkbahar ilaçlama dönemi başladı. Baharın gelmesi, güneşin sıcak yüzünü göstermesi ile beraber, Malatyalı üreticiler mesaiye koyuldu. Üreticiler ilaç atarak üretim konusunda zorlu sürece başladı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde Çiftçi Rauf Dönmez, Kayısı bahçesinde ağaçlarını ilaçlama çalışmaları yaparken, “İlkbahar nedeniyle ilaçlama dönemi nedeniyle ağaçlarımızı ilaçlıyoruz. İnşallah don vurmaz” temennisinde bulundu. Dönmez, “Bizim geçimimiz kayısı ile sağlanıyor. Bakım ve ilaçlarını verirsek bu yıl iyi verim alacağımızı ümit ediyorum” dedi.