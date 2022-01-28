Malatya'da çiftçilerden kar sevinci

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Malatya'da bir süredir etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Darende ilçesinde kara yoları ekiplerin kapalı yollardaki çalışmaları sürerken, bölge çiftçisi yağıştan dolayı oldukça memnun oldular.

Yoğun kar yağışının çiftçiler için çok önemli olduğunu aktaran bölge sakinlerinden Hüseyin Çakır, “Günlerdir yağan kar ile su sorunu yaşamayız inşallah bereketli bir yıl olur. Bölgede her türlü sebze meyve ve tahıl yetişiyor ve ayrıca Günpınar Şelalesi'nin su kaynakları da bu bölgede oluşuyor inşallah bereketli bir yıl olur “ diye konuştu.