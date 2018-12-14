Malatya'da Çobanlık kursu açıldı

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile birlik binasında gerçekleştirilen kursa Malatya genelinde 30 yetiştirici katıldı. Kursun açılışı öncesi konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, ilkini geçen ay açtıkları kursun bugün ikincisini açtıklarını belirterek Battalgazi Milli Eğitim ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüklerine teşekkür etti. Kursta iş sağlığı, iş güvenliği, sürü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım, sürünün sağlığı konularında toplam 104 saatlik bir eğitim verildiğini belirten Akın, "Gıda ve su olmadan hiç bir canlı yaşayamaz. Üretmemiz lazım, çiftçilerimize, çobanlarımıza ve kırsalda yaşayan yetiştiricilerimize sahip çıkmamız lazım" dedi.

Açtıkları kursun yetiştiricilerin ülke ekonomisine katkı sağlamları adına da önem arz ettiğini belirten Akın, "Gerek küçükbaşta, gerek büyükbaşta, çobanlığın pratik, teknik, sağlık anlamında, hayvanın refahı ile alakalı her şeyi öğrenmesi açısından kursumuz önem taşıyor. Teknik anlamda arkadaşlarımız burada sizinle birebir ilgilenecekler. Bizlerde sizlerden bizim bilmediğimiz konular varsa öğreneceğiz. Bu anlamda kursumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kursa yaklaşık 30 kişinin katıldığını da belirten Akın, "Geçmişteki kursumuza 1 ay önce ilana çıkmıştık. 1 hafta içerisinde 30 kişi müracaat etti ve hemen kursumuzu açtık. Yoğun bir talep var, bu anlamda kırsaldaki arkadaşlarımızın gerçekten devlet desteğine ihtiyacı var, yerel yöneticilerin de tarım ve hayvancılığa her anlamda destek olması gerekiyor. Kesinlikle üretmemiz lazım, eğer ihraç eden bir ülke olmak istiyorsak kırsaldaki hayvancılık girdi maliyeti en düşük olan küçükbaş hayvancılığın her anlamda ve alanda desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.