Malatya'da çocukların tepsiyle kar keyfi

Malatya'da kar tatilini fırsat bilen çocuklar kendini sokağa atarak tepsilerle kayak keyfi yaptı.

Malatya'da uzun bir aradan sonra yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar tatil edildi.

Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise kendilerini dışarı atarak kartopu oynayıp tepsilerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.