İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da çok sayıda bina çöktü, enkazda aramalar sürüyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.


Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.


Şu ana kadar enkazlardan çok sayıda yaralı vatandaşta kurtarılırken, evlerine giremeyen Malatyalılar da geceyi dışarıda geçiriyor.

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