İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Malatya'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Malatya’da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen projeli çalışma neticesinde Malatya il merkezi ile bağlı ilçe ve köylerde yapılan eş zamanlı operasyonda 1'i av bayisi olmak üzere toplam 13 adreste arama yapıldı. Yapılan operasyonla 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.