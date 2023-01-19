Malatya'da çok sayıda silah ele geçirildi

Malatya'da bir işyerine operasyon düzenleyen polis çok sayıda silah ele geçirdi. Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kent merkezinde silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir işyerine operasyon yapıldı. Operasyonda 3'ü tabanca 3'ü pompalı tüfek olmak üzere 6 silah ele geçirilirken 5 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 4 zanlı serbest bırakılırken bir zanlıya ise adli kontrol hükümleri uygulandı.