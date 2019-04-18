Malatya'da çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu madde satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 657 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar da bir şahsın uyuşturucu hap satışı yaptığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile birlikte şüpheli şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda evde 2 adet ruhsatsız pompalı tüfeğin yanı sıra toplamda bin 657 adet uyuşturucu İçerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.