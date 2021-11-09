Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 8'e yükseldi

Malatya'da henüz belirleyemeyen nedenden dolayı çöken binanın enkazından çıkartılanların sayısı 8'e yükseldi. Enkazda 20'ye yakın kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Malatya İnönü Caddesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazından 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathanenin olduğu öğrenilirken, enkazda 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor.