İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da, yeni tip korona virüs ( Covid-19) vaka sayısı artmaya başladı.

Malatya'da, yeni tip korona virüs ( Covid-19) vaka sayısı artmaya başladı.


Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim” dedi. Baruş, "Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et” diyerek uyarılarda bulundu.



17 kişi vefat etmişti


Vali Baruş, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da korona virüs nedeniyle 17 kişi vefat etmiş, 2 bin 646 vatandaş filyasyon çalışmaları kapsamında ekipler ve aile hekimleri tarafından takip edilmiş ve toplam 333 pozitif vaka tespit edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.