Malatya'da Covid-19 vaka sayısı arttı

Malatya'da 20 Ekimden itibaren Covid-19 vaka sayısı yüzde 15-20 oranında yükseldi.Pandeminin önlenmesi için vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri istendi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin Malatya'daki seyriyle ilgili açıklama yaptı. Bentli, “Korona virüs hastalığı ile mücadelemizde son zamanlarda vaka sayılarında daha sabit bir ilerleme görmekte iken; vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve özellikle kapalı ortamlarda maskesiz ve mesafeye dikkat etmeden bulunması sonucunda yeniden artışa geçmiş durumdayız. Özellikle 20 Ekimden itibaren vaka sayımız yüzde 15-20 oranında yükseldi. Başta akraba ve komşu ziyaretleri olmak üzere; kapalı ortamlardaki rahat davranış pozitif vaka sayımızı arttırıyor. Pozitif bir hastanın ev içi temaslılarındaki pozitiflik oranı yüzde 30-35 civarında seyrediyor. Bu durum özellikle aynı hanede yaşayan yaşlılarımız için ciddi bir risk oluşturuyor. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi yaşlılarımızın sağlığını ilk önce kendimiz korumak zorundayız. Yaşlılarımızı ziyaret edeceksek mutlaka maskeli bir şekilde, kısa süreli ve uzaktan ziyaret gerçekleştirelim. Maske, mesafe ve temizlik kuralımıza gösterdiğimiz hassasiyeti hiçbir zaman eksiltmeyelim” ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde sağlık kurumlarında gerekli tüm önlemleri alarak, gerekli tıbbi cihaz, medikal malzeme ve personel planlamasını gerçekleştirerek vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarına dikkat çeken Prof.Dr. Recep Bentli, “ Hastanelerdeki risk durumunu göze alarak hastaneye gitmek istemeyen veya gidemeyen vatandaşlarımızın tedavi taleplerini aile hekimlerimiz karşılamaya devam ediyor.

Birinci Basamak sağlık hizmeti veren Aile Hekimlerimiz, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde her zamankinden daha yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Covid-19 testi pozitif çıkan ve pozitif bir hasta ile temas etmiş olan tüm bireyler kendi aile hekiminin sistemine düşüyor. Aile hekimi her gün bu vatandaşlarımızı arayarak sağlık durumlarını takip edip, olası bir olumsuzluk anında gerekli yönlendirmeleri sağlıyor. Gerçekleştirilen bu özellikli izlemlerde ilimiz Türkiye ortalamasının üzerinde bir oran sergilemektedir. Daha önce İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen okul aşıları gibi birçok hizmet aile hekimleri tarafından yerine getirilmektedir. Gebe ve bebek izlemleri, aşılamalar bu dönemde daha da sıkılaştırılmıştır” şeklinde bilgi aktardı.

Aile hekimliği değişikliği konusunda da bilgi aktaran Bentli, “ Vatandaşlarımız istedikleri takdirde kayıtlı oldukları Aile Hekimini bölge sınırlaması olmaksızın değiştirebilmektedirler. Bu değişiklik, bizzat aile hekimine dilekçe verilerek yapılabildiği gibi, İlçe Sağlık Müdürlükleri üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımız bu kurumlara başvurmadan kişisel e-nabız sistemi üzerinden de Aile Hekimlerini değiştirebilmektedirler. Vatandaşlarımızın bu konuda bilmesi gereken husus, son Aile Hekimi değişikliğinden itibaren 3 ay içinde yeni bir değişiklik yapılamayacağıdır. Aile hekimi başına düşen nüfus Bakanlığımızın belirlediği sayının üzerinde ise bu aile hekimine de yeni kayıt yapılamamaktadır. Aynı ASM'deki diğer hekime karşı mesleki sorumluluklarını göz önünde bulundurarak yeni kayıt almak istememeleri de karşılaşılan bir durumdur. Zaman zaman Aile Hekimlerinin kendilerinin pozitif veya temaslı olması, izin ve rapor durumları gibi mazeretlerle görevine gidemediği anlar yaşanmaktadır. Bu mazeretler haricinde biriminde olması gerekirken yerinde olmayan veya farklı bir olumsuz durum yaşanan personel hakkında mevzuat doğrultusunda gerekli işlem yapılmaktadır” dedi.